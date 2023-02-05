【愛傳媒蔡詩萍專欄】2023台灣燈會在台北，看頭實在很多，至少值得您花個一整天，兩三整天，乃至分多次小散步式的，去逛逛。

而我呢，最開心的，是在試營運期間，輪值指揮中心，短短幾小時之間，巧遇了主燈「玉兔壯彩」的設計者，老朋友李明道（Akibo）來指揮中心探班，當然抓住機會，拉他與觀傳局長陳淑慧，咔嚓咔嚓，合影一張。

22公尺高，意象鮮明，未來性十足的「玉兔壯彩」，就在國父紀念館南側，從仁愛路方向眺望過去非常搶眼而壯觀。

而在松菸呢，嘿嘿，副燈亦不遑多讓喔，在富邦文創大樓前，亦矗立一座三層樓高的四方體，3D立體效果直逼你的眼前，而且可以互動（小朋友超愛的），創作者劉耕名我算新識，但仰慕許久，年輕一代的創意佼佼者，動態動畫的理念高手。「台北兔給樂」（Taipei Together）親子同樂，情侶約會，老伴牽手，單身自嗨，通通適合啦！

於是，我當然也要咔嚓咔嚓給他合影一下。

到底有多少看頭呢，2023台灣燈會在台北，等您來摸索，嚐鮮，然後告訴我們，告訴世界，燈會真迷人。

作者為知名作家、台北市文化局長

照片來源：作者提供。

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