引發外交風波的中國偵察用高空氣球在美東時間4日下午2時39分遭美軍以飛彈擊落。五角大廈官員表示，執行這項任務的飛行員在下午3時順利返回蘭利空軍基地（Langley Air Force Base），海軍已展開殘骸回收工作。專家指出，這顆氣球被美軍回收後，美方將得以獲取大量素材。對於軍方行動，總統拜登說：「他們成功將氣球擊落，我想誇獎做到這點的飛行員。」

美聯社援引國防官員說法報導，這顆氣球由一架空軍戰機擊落，當局正採取行動，從大西洋領海回收氣球碎片。拜登4日3時40分許受訪表示，五角大廈認為這樣做的最佳時機是在當氣球飛離國土至12海里內。他說：「他們成功將它擊落，我想誇獎做到這點的飛行員。」

《紐約時報》報導，一名國防高級官員告訴記者，美軍派出2架F-22戰鬥機，其中1架在下午2時39分以一枚飛彈擊落氣球，地點距南卡羅來納州海岸約6英里（9.65公里）。這名官員說，當時氣球飛行高度約在6萬至6萬5千英尺間，擊落氣球的戰機在飛行在空中5萬8千英尺處；執行這項任務的飛行員在下午3時安全返回蘭利空軍基地。

根據美國電視台轉播畫面，在一場小規模爆炸後，氣球向海面墜落。畫面可見軍機在附近飛行，海面亦部署船隻待命。《紐時》引述另一名國防高級官員報導，美國海軍和海岸警衛隊正展開殘骸回收工作。官員說，氣球墜落在南卡羅來納州海岸47英尺深「相對較淺」的水域，這使回收工作較容易進行。

這顆氣球被美軍回收後，美方將得以獲取大量素材。協助開發B-2「幽靈」戰略轟炸機的航太工程師湯普森（Bennie Thompson）表示，氣球似乎配備了太陽能電池板、控制面板和降落傘系統，「可以從氣球上搜集到很多訊息，而且它的射程極遠。」湯普森補充道，中國「可能正在收集大量數據，為未來的應用進行分析。」

這項擊落疑似中國間諜氣球的計畫4日稍早獲拜登批准，美國聯邦航空總署（FAA）隨即關閉南、北卡羅來納州的3座機場，「以支持國防部的國家安全工作」。