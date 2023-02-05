根據一份最新民調顯示，前新竹市長林智堅若參選2024年竹市立委，支持度達19.4%，僅落後民眾黨主席柯文哲的35.2%。媒體人黃揚明表示，從民調來看，林智堅還有2成左右基本盤，因此他認為，2024年立委選舉林智堅會以前新竹「五星市長」光環出來輔選，復出時間應該是在今年下半年。

針對前立委郭正亮指出，如果林智堅的訴願確定，民進黨主席、副總統賴清德可能將他開除黨籍，黃揚明4日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，林要戰清白，還有行政訴訟問題，在還沒底定之前，要將他停權或開除，難度都非常高，最關鍵的是，林背後是總統蔡英文。郭正亮並透露，綠營人士有一個說法蠻耐人尋味，那就是林智堅騙了蔡英文，林說自己沒抄襲，而蔡選擇相信。

黃揚明認為，賴清德要積極處理學倫，也不至於將林智堅停權或開除，如果林被處理，那也陷入抄襲風波的行政院副院長鄭文燦要不要處理？基本上，這個案子就這樣放著即可，因為林智堅短期間內在政壇不可能有任何角色。

黃揚明指出，有一家網路媒體（ETtoday新聞雲）把林智堅放在2024新竹市立委民調裡面，還把柯文哲放進去，結果柯以支持度35.2%拿下第一名，林19.4%第二名，現任立委鄭正鈐18.9%排第三，而如果民進黨改提名立院總召柯建銘，支持度則只有14.8%，比林還低。可見新竹市民對林非常寬容

黃揚明接著點出，林智堅在新竹市還是有約2成基本盤，所以民進黨不可能拋棄他，2024年立委選舉就算不是林出來選，他應該也會以前新竹市長、五星市長光環出來輔選，所以等論文事件告一段落後，他應該會在下半年復出。