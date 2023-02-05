前新竹市長林智堅的中華大學碩士學位撤銷訴願案，近日遭教育部駁回，對於有人認為是民進黨主動釋放此消息，為的是要與林切割，媒體人黃揚明還原了整起事件的經過，強調「這完全是一場意外」。

黃揚明昨（4）日在臉書說明，根據從教育部訴願系統查詢出的結果，林智堅訴願案在今年1月19日就已發文給訴願人，因此林理應在農曆年前就得知，但因是被駁回，所以其態度非常低調，且教育部也沒有公開此訊息。

黃揚明提到，到了2月2日，余正煌委任律師張祐齊，因想查詢林智堅台大訴願案審議結果是否已出爐，因此上了教育部官網查詢，「結果沒查到台大的，卻查到中華大學的案子」，張因而將結果貼在臉書也傳給黃，此事才正式曝光。

黃揚明強調，這完全是一場意外，並非民進黨政府、官方、相關人士的刻意釋放或操作，他也研判，林智堅的台大訴願案若同樣遭駁回，還是會維持低調模式處理。

另外，黃揚明補充，關於訴願審議期限，除了《訴願法》的5個月期限外，《行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則》第27條第3項規定：「訴願人於訴願決定期間續補具理由者，訴願決定期間自收受最後補具理由之次日起算。」也就是2月6日理論上雖是台大案的審議期限，但若林智堅曾補件訴願理由，審議期限就會往後延。