湖人球星詹姆斯（LeBron James）距離史上第一的生涯得分紀錄38387分近在咫尺了，得分紀錄保持人「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）儘管與詹姆斯不和，《路透》報導賈霸仍會保持前輩的風範，出席湖人的比賽並親眼觀看詹姆斯打破紀錄的一刻。

得分紀錄是賈霸最重要的生涯成就之一，曾被認為是最難被打破的紀錄，賈霸一共出賽1560場例行賽，「郵差」卡爾馬龍（Karl Malone）歷經19年的征戰追到了36928分（1476場例行賽），詹姆斯超越馬龍的紀錄，至今1408場例行賽也是3人之中最少的。

對於這個紀錄賈霸當然非常珍視，老隊友魔術強生（Magic Johnson）季初表示，失去得分紀錄將會是對賈霸的一個重大打擊。賈霸過去多次批評詹姆斯，首屆以賈霸冠名的「社會正義」獎項，詹姆斯居然連入圍都沒有，美媒FOX體育球評貝勒斯（Skip Bayless）說：「賈霸擔心被踢下佔據多年的得分王寶座，我認為這遮蔽了他的視線，影響他對詹姆斯的看法。」

賈霸試圖修補兩人關係，包括在《運動畫刊》執筆大肆讚揚詹姆斯的社會正義貢獻：「當他不斷接近我的得分紀錄，我也一直為他加油，我很樂意把衣缽傳給這種優秀的人。」但是詹姆斯最近一次的公開評論對賈霸相當冷淡：「我沒有任何想法，我跟他之間也沒有交情。」