美軍當地時間4日下午2時39分（台灣時間5日凌晨3時39分）在大西洋上空領海內擊落引發外交風波的中國偵察用高空氣球。對此，加拿大總理杜魯道與防長安南德（Anita Anand）表示，加國「強烈支持」美方行動，未來將持續透過北美防空司令部（NORAD）與美合作，共同維護兩國安全與防禦。

五角大廈表示，美軍派出2架F-22戰鬥機，其中1架在下午2時39分以一枚飛彈擊落氣球，地點距南卡羅來納州海岸約6英里（9.65公里），執行這項任務的飛行員在下午3時安全返回蘭利空軍基地。對於美軍行動，杜魯道在推特上說，中國違反國際法，侵犯美加主權，「我們將繼續努力，包括藉由北美防空司令部合作，共同維護我們的安全和防禦。」安南德也說，一直在跟踪、分析氣球的軌跡與行動，「加拿大和美國的這種合作確保了北美空中主權」。

這顆氣球此前飛經美國阿拉斯加州阿留申群島（Aleutian Islands）和加拿大，才在盤旋於美國蒙大拿州上空時被民航機乘客發現。華府指控中國利用高空氣球在多處「敏感」區蒐集情資，美國3個核彈發射井場地之一的馬姆斯卓空軍基地（Malmstrom Air Force Base）就是在蒙大拿州。

美國防長奧斯汀稍早透過聲明表示，總統拜登1日授權在不危及美國人民性命情況下，儘速擊落這顆「中國用於監視美國內陸戰略地點」的氣球。鑑於氣球的體積與高度，軍方認定在內陸上空擊落恐危及大規模面積人民，因此研議在領海上空安全執行任務。奧斯汀說：「今天的審慎與合法行動，展現拜登與他的國安團隊永遠將美國人民的安全擺第一，同時有效回應中國令人無法接受的侵犯美國主權行動。」

五角大廈官員指出，美軍派出2架F-22戰鬥機，其中1架在下午2時39分以一枚飛彈擊落氣球，地點距南卡羅來納州海岸約6英里（9.65公里）；當時氣球飛行高度約在6萬至6萬5千英尺間，擊落氣球的戰機在飛行在空中5萬8千英尺處。美國海軍和海岸警衛隊隨即展開殘骸回收工作，據報將針對殘和進行分析。