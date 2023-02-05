好萊塢經典電影《與狼共舞》於1991年橫掃奧斯卡7項大獎，近日爆出片中飾演印第安人角色的46歲演員內森霍斯（Nathan Chasing Horse），其實是邪教組織「 The Circle」的創辦人，而且還藉儀式濫用職權性侵並虐待多位女性，最小的受害者僅13歲，可怕的行為令人髮指。

綜合外媒報導，內森霍斯自出演《與狼共舞》名聲遠播，雖有參與其他影視作品，但後來慢慢淡出銀光幕前，轉向宗教事業，並且創辦了邪教組織「 The Circle」，成為該宗教之領袖，在美國和加拿大的原住民部落中頗具聲望。

內森霍斯憑藉著從事巫師治療儀式維生，警方調查月餘後，證實他濫用職權，以從事虐待行為長達20年，警方確定至少有6名性侵受害者，其中有人說自己受虐時年僅13歲；性侵指控可溯及至2000年代初期，地點包括他居住了大約十年的內華達州、以及南達科他州和蒙大拿州，如經法院審判確定罪刑，他恐怕面臨終身監禁的最高刑期。

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On Jan 31, 2023, around 3:53 p.m., LVMPD detectives arrested Nathan Chasing Horse, 46.



Chasing Horse was booked into the Clark County Detention Center for the following charges: pic.twitter.com/WOc8zwphdp — LVMPD (@LVMPD) February 1, 2023

美聯社指出，至少有兩位女性告訴警方，內森霍斯教自己的妻子們如何使用槍枝，並告訴她們如果警察試圖「拆散他們的家庭」，就直接開火，若不幸失敗，那就服用一款「白色小藥丸」，自我了斷，甚至他有位前妻指出，若警察試圖逮捕他，她相信他現在的妻子會「執行指示」開火並服下藥丸。

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