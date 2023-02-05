今天是元宵節，氣象局發布基隆、新北、台東3縣市大雨特報。氣象專家吳德榮表示，今晨華南鋒前雲系東移伴隨降水回波，苗栗以北及東半部都受影響有雨，降雨持續到周二，且氣象局指出周二東北季風增強，周二、周三氣溫略降，天氣轉涼。周四是空檔，周五、六另一波鋒面通過，中部以北轉雨。

東北風影響，今日基隆北海岸及綠島有局部大雨發生的機率。(翻攝自氣象局)

受東北風影響，氣象局早上發布基隆、新北、台東大雨特報。吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，元宵及明日（6日）鋒面前雲系影響，北部及東半部有局部雨，中部雲量增多、有局部短暫飄雨的機率。今日北部稍涼，中南部白天微熱、晚偏涼，北部氣溫15至21度，中部14至28度，南部15至30度，東部16至27度。

吳德榮表示，周二（7日）北部及東半部仍有局部雨，氣溫略降。周三（8日）天氣好轉，北部短暫雨後多雲，東半部有局部短暫雨的機率。周四（9日）空檔，西晴、東偶有局部短暫雨的機率，氣溫回升，日夜溫差大。氣象局也指出，周二東北季風增強，周三東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，約16至19度；天氣上轉為迎風面降雨為主，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

吳德榮表示，周五、六（10、11日）另一鋒面通過，中部以北天氣轉變。提醒模式愈近期末，模擬的不確定性愈大，應持續觀察最新資料。