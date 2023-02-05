大陸女星徐嬌兒時演出電影《長江7號》爆紅，在劇中反串飾演周星馳的兒子兩人因此結下「父女緣」，更讓未結婚生子的周星馳願認她為乾女兒，不過徐嬌卻在2015年自爆罹患良性腫瘤需開刀治療淡出演藝圈，如今已25歲的她目前在美國留學，近期她發出多張超美自拍，讓網友相當驚艷。

如今25歲的徐嬌外型相當甜美，因此累積許多粉絲關注。(圖/徐嬌微博)

徐嬌3日在微博發文分享美國當地氣溫落在6-21度之間，接著她興奮寫下「又到了可以穿這套我的最愛cody的季節 」文中更附上她身穿白色短版針織上衣搭配紅色短裙，身材曲線看起來相當好，而昨（4）日她再度曬出對鏡自拍，照片中她穿著兩截式咖啡色運動套裝，露出結實的腹肌與馬甲線條，讓網友看到後直呼太美了。

目前在美國留學的徐嬌日前曬出多張自拍美照。(圖/徐嬌微博)

事實上，徐嬌過去以《長江7號》成功拿下香港電影金像獎最佳新人獎， 2009年接續出演《花木蘭》，隔年更在電影《未來警察》中飾演劉德華和大S的女兒，但她17歲那年突然在微博宣布自己「患有縱膈腫瘤」需開刀治療，而當時已經接下電視劇《旋風少女》女主角的她，也必須忍痛放棄，對此，徐嬌也安慰粉絲「我會很樂觀得面對，積極配合治療，爭取早日康復」。

然而，當時得知此消息的周星馳也特別打電話慰問，可見兩人感情相當好，之後當徐嬌治療恢復後她仍鮮少接拍戲劇，反而是自創服裝品牌當起闆娘，更擔任模特兒親自拍攝型錄，目前她也為此到加州藝術學院進修，且成績相當優秀。