不少人讀大學會申請就學貸款，嘉義一名男網友表示，大學畢業半年就把22萬的學貸還清，朋友得知後反虧他「太早還清」，還說以後恐沒機會再借到便宜的利息，他好奇「學貸一次還清很虧嗎？」貼文引發網友熱烈討論，多數人說虧不虧的關鍵在於會不會理財。

原PO日前於PTT八卦版指出，工作半年就把22萬2834元的學貸一次還清，沒想到朋友知道後反問他為何這麼早還清？還說以後沒機會借到這麼便宜的利息，讓他不解地問，「這樣真的很虧嗎？」

貼文曝光後，多數網友說虧或不虧的關鍵要看會不會投資，「分期可以挪錢拿去投資」、「有在投資的話，虧！套利隨便都比這高」、「你能用這些錢賺到超過利息的錢就虧」、「你錢不知道要幹嘛就不虧」、「虧爆了好嗎，錢留在手上拿去投資運用不好嗎？」

其他網友認為即便學貸的利息較低，能愈早還清愈好，「一次付清就不用付利息了，哪裡虧啊？」、「直接財務自由，不用顧慮太多」、「無債一身輕，要做其他，可以以後再規劃」、「提早還完不虧啊！我讀高職就要求我爸不要幫我辦學貸，才不想出社會就揹債」、「雖說利息很低，借貸越早還越好啊」、「 無債一身輕，Ok啦」。