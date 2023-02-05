才剛謠傳跟籃網提出交易申請的明星後衛厄文，5日突然宣布右小腿痠痛缺席與巫師之戰，原本沒列在傷兵名單的他，選擇刻意不上場比賽的原因是加速完成他的交易，畢竟距離今年交易截止日(10日)僅剩5天時間，或許厄文早已打完他在籃網的最後一戰。

「我沒有問厄文為何想要離開，這件事有商業面，也有人性面，我會選擇人性面，把他當作一個個體來審視，」籃網代總教練沃恩今天賽前表示，「但我認為身為一名職業籃球員，你是有責任的，就像我當教練一樣，每天來上班，這就是我的工作。」

至於厄文真正想要離開籃網的原因，根據《看台報告》資深記者海恩斯爆料，主因是籃網跟厄文提出跟奪冠相關的附加條款續約要求，厄文與他的經紀團隊就不跟籃網談判了，他們認為這份續約很有問題，問題不在薪資條件，而是這個附加條款。

海恩斯也透露，就算籃網改變心意給予厄文全額保障續約，厄文還是會申請離對的，代表厄文離開籃網已成定局，接下來就看他到底會改穿哪隊球衣罷了。