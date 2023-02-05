美軍4日擊落中國大陸氣球，拜登讚賞飛行員。

美國1月28日就知道一顆中國大陸氣球進入領空，不過直到4日美軍戰機才擊落氣球，針對外界質疑，美國總統拜登強調，他1日聽取簡報時就下令「盡快」擊落這顆氣球，不過國防部以安全為由，建議待氣球飄到海域上空時再行動。

綜合路透社、美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，一架美軍F-22戰機於美東時間4日下午2時39分擊落飄至南卡羅來納州外海的中國偵察氣球，拜登抵達馬里蘭州不久後向記者表示：「他們成功將它擊落，我想要讚賞我們的飛行員。」

不過美國國防部官員坦承，早在1月28日就監測到這顆氣球進入阿拉斯加州阿留申群島（Aleutian Islands）北方的美國領空，當時這顆氣球飄過阿拉斯加上空後進入加拿大領空，1月31日再度進入愛達荷州北部領空，白宮表示，當天也是拜登首度被彙報中國偵察氣球一事。

針對為何美軍等了多日才將氣球擊落，拜登4日表示：「周三我被簡報氣球一事時，我就下令五角大廈周三將它擊落，而且愈快愈好，他們決定不傷害地面上任何人。」他說國防部建議待氣球進入開放水域後再執行任務，以避免氣球殘骸傷及民眾。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也表示，待任務不會對美國民眾造成風險時，拜登就立即授權執行任務。

CNN引述知情人士指出，待蒐集完這顆氣球的殘骸後，殘骸將送到維吉尼亞州寬提科（Quantico）鎮的FBI實驗室進行分析。