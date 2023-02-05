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又現國道球棒隊？臉書近期流傳一段影片，一輛貨車本月3日下午自國道3號下土城交流道，疑似不滿前方轎車太晚打方向燈硬插入車道，便一路緊跟，遭到前方乘客持球棒砸車。影片曝光後，引起網友爭論不休。

臉書粉專《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》日前上傳一段影片，內容為一輛貨車於本月3日行駛於國道3號，準備下土城交流道之際，貨車駕駛疑似不滿前方一輛白色賓士轎車太晚打方向燈硬插入，便一路緊跟，雙方最終於匝道口爆發衝突。

透過影片可見，貨車自路肩加速超車，一度駛到賓士車前，下交流道後，貨車遭到另一輛白色賓士攔下，隨後又駛出另一輛灰色轎車，灰車上的乘客先將不明物品遞給白車後，隨後有3名男子下車拿出球棒，朝貨車衝來一陣猛砸，直到貨車擋風玻璃碎成蜘蛛網，才趕緊駕車逃逸。

影片曝光後，引起網友震驚，不少人指責砸車的暴力行為，但也有人認為貨車駕駛同樣有問題，「好抒壓的影片....被打真的剛好而已」、「雖然硬插隊不好，但是都插進來了還硬要挑釁遇到鬼被砸剛好而已」、「你這樣跟他擠素質比較好？」、「只能說自找麻煩，不是幫對方說話，對方都差插進來了，你就檢舉他就好了。」

也有眼尖網友點出，灰車乘客砸車前先交給白車的物品疑似為毒品，「打人前還不忘把車上咖啡包和毒品交給另一台車，真的專業」、「為什麼要拿東西給隔壁車？案情不單純哦」、「有毒品，怕警察一下子就來，然後另一邊的車牌可能假的。」