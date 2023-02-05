quick story here on what Duke coach Kara Lawson had to say about a men's ball being used in their loss to Florida State:



"It's a complete failure... The lack of accountability is striking."#ACCwbb #ncaaW https://t.co/IGXQb256K4 — Mitchell Northam (@primetimeMitch) February 3, 2023

美國杜克大學女籃隊上周敗給佛羅里達州立大學，總教練勞森（Kara Lawson）指責是裁判的嚴重疏失，在比賽中誤用了男籃的球，才導致佛大以70比57僥倖取勝，「這讓我們女籃蒙羞。類似的事絕不會發生在男籃比賽，根本不可能。」

勞森告訴《美聯社》說：「佛羅里達擊敗了我們，上半場用男籃的球，下半場用女籃的球。我並不是說上半場換成女籃的球我們就一定會贏，但對手也未必能贏。」

杜克女籃隊上半場的投籃命中率低至20.5%（例行賽平均42.9%），因為男籃的球比較大又重，導致她們用得不順手。美媒指出，男籃比賽的用球周長29.5吋（74.93公分），重量22盎司（623.7公克），女籃的用球28.5吋（72.39公分），重量20盎司（567公克）。

勞森說：「在季末遇到這種事，可能影響種子排名與爭冠，我們雙方的球員都不該遭受這種對待，這是個重大的失誤。」然而官方矢口否認，聲明表示勞森的指控是「無憑無據」。這引起網友的熱烈討論，有人認為雙方都使用一樣的球，其實也沒有不公平。有人開玩笑說：「那顆男球的自我性別認定是女性，所以允許在女籃比賽。」

事實上美國大學男籃十多年前也發生過相同的事（誤用女籃的球），球員在比賽中不斷抱怨「球很輕」，但總教練充耳不聞，贏球的一方還揶揄說：「也許我們以後該繼續使用這種球。」