南韓大勢女團aespa自2020年出道以來，就憑著亮麗外表與精湛的舞台實力獲得大眾喜愛、屢創佳績，成為新一代女團中的代表，日前成員中的Karina、Winter還與同公司師姐們組成企劃組合「GOT the beat」推出專輯，同樣受到粉絲的愛戴。而近日Karina、Winter開直播與粉絲們互動時，卻自爆兩人在跑活動期間竟遇到「靈異事件」，讓她們被嚇到哭出來引發眾人熱烈討論。

Karina日前在直播中與粉絲閒聊時，分享到有一次她與Winter在電視台錄製GOT the beat的舞台至凌晨才回宿舍，而宿舍明明最高只有到8、9樓，但兩人搭電梯時，語音系統卻突然播報「14樓到了」接著開門，讓她們兩個瞬間傻眼，過了幾秒後電梯語音又突然播報正確的樓層，嚇得他們趕緊衝回宿舍裡。

Karina表示兩人回到宿舍後，Winter便立刻嚇到哭出來，害怕表示「真的太可怕了，如果我們宿舍本來就有10幾樓的話就算了，還可以理解為系統播錯，但我們宿舍根本沒有到10樓」；更毛骨悚然的是，隔天Karina一個人出門準備搭乘電梯時，竟發現電梯已經提前幫她按了下樓，讓她再度被嚇壞，直呼「太恐怖了」。而網友看到後也紛紛表示「這真的是靈異事件耶」、「如果是我應該直接嚇瘋」、「就把它當成單純系統失誤就好，免得更害怕」、「凌晨回家真的都會遇到可怕的事情」、「希望電梯已經修好了」、「光聽我就起雞皮疙瘩了」意外引起眾人熱議。