新竹市前市長林智堅因碩士學位遭撤銷而提起訴願，中華大學的部分教育部早在過年前就公布，結論為駁回訴願，近日消息曝光引起各界討論。而日前傳出調查員余正煌疑似遭秋後算帳，去年考績遭打乙等的消息，雖然調查局澄清其考績為甲等，但媒體人黃揚明爆料，其實這結果是余自己爭取來的。

黃揚明昨（4）日在網路節目《全民平評理》表示，早在農曆年前就曾傳出余正煌考績乙等一事，但當時調查局卻未出面澄清，一直到農曆年後再度爆出相關消息時才回應，其實是因為考績是到農曆年前才會定案。

「最後的結果是甲等沒錯，可是有沒有乙等的過程，也有！」黃揚明爆料，長官打完考績後會送到調查局核准，一般情況下都會直接處理，但據他得到的消息指出，余正煌的直屬長官一開始確實是對他打了乙等，余得知後馬上進行申訴，接著開始有新聞報導，調查局把其考績退回要求重打，最後才變成甲等。

黃揚明透露，余正煌其實在去（2022）年年底就被打了乙等，但農曆年前要核績效獎金時才會做最後確認，中間的這段時間就可以進行申訴，調查局之所以沒在一開始回應，其實就是因為當時還未定案；另一個關鍵則是國安局前局長陳明通的下台，「他一走，我們（調查局）就可以講真話了。」