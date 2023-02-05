南韓「國民妹妹」IU（李知恩），除擁有清純甜美的臉蛋之外，演唱及創作實力堅強的她在樂壇有相當程度的地位，且為人謙虛有禮善良的她，更是演藝圈中少數的「零負評女神」，不過，最近韓網友指控 IU涉嫌抄襲，更爆出她花錢操控媒體造人設，甚至將該事件鬧上青瓦台。

去年八月Youtube 頻道「팩트감별사」發出一段影片，內容為「IU涉嫌抄襲的 15 首歌曲合集（2009-2022）」，並將IU過去發行的歌曲《紅舞鞋》與德國樂團「Nektar」2009年發布《Here’s Us》做分析提出質疑，另外其他經典歌曲《Love Poem》、《eight》、《Celebrity》等也遭到點名，其實在IU《紅舞鞋》上線就有網友提出懷疑，但經紀公司雖否認，但卻暫停歌曲宣傳避免風波擴大。

Youtube 頻道「팩트감별사」所發布IU歌曲疑似的分析影片。(影片嵌入自Youtube「팩트감별사」若遭移除請見諒)

如今抄襲風博越演越烈，有傳言指出IU所屬公司對媒體進行輿論操控，在IU負面消息出來後，立刻報導她的善行，藉此來掩蓋網友們質疑的聲音，甚至會買粉絲刪除負面評論，並表示IU「國民妹妹」的人設是包裝出來的，現在還有網友到青瓦台請願，希望韓國政府可以重視對於抄襲行為，並頒發出針對抄襲者更加嚴厲的懲罰條款。

對此，IU與所屬公司並未做出回應，但韓國多名專業作曲家，甚至是被指出遭抄襲的原唱，也出面以專業角度聲明IU並沒有抄襲，而許多IU的粉絲也發聲相當心疼直呼「這群人根本就是瘋了吧」、「這根本就是故意找碴」、「如果真的有抄襲，那受害者怎麼沒有出來討公道？」、「雖然知道IU很堅強，但還是很擔心她會受傷」、「好好一個人竟然被抹黑成這樣」。