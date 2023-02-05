香港富商劉鑾雄2014年和前女友呂麗君分手，並與「甘比」陳凱韻結婚。1月初驚傳劉鑾雄和呂麗君單獨現身商場，疑似復合，但劉鑾雄隨即大動作開記者會澄清，稱兩人只是有商業合作，原來是因為呂麗君在分手後，投資屢屢失敗，呂麗君於是來請求劉鑾雄幫忙度過危機，而港媒也爆出劉鑾雄接手女方房產，現時市值逾億元，協助她還清貸款。

劉鑾雄時隔八年與前女友首度合體被路人拍到，兩人相約現身劉鑾雄名下的某大型購物商場內，一時間引發外界猜測。但事實上，兩人見面只是呂麗君請劉鑾雄幫忙接手自己名下的房產，以此來償還部分欠款。

呂麗君賣給劉鑾雄的房產位於黃金地段「壹環」頂層特色戶，實用面積約1363平方尺，目前估值在4700萬港幣左右(換算台幣約1億7千萬)，不過呂麗君賣給劉鑾雄的價格僅有4000萬(換算台幣約1億5千萬)，可說是虧本買賣。然而近日港媒又接到消息，稱劉鑾雄與呂麗君的房產交易遠不於此，劉鑾雄一方還接手呂麗君在金鐘遠東金融中心的半層寫字樓，估值超過一億元港幣(約等於3億台幣)。

不過，較為罕見的是，通常買方不會特別要求對方資用途，但劉鑾雄特意在合約中加了一條款項，那就是呂麗君答應劉鑾雄必須將錢全部存入銀行還債，並且要在四天內將存款證明交到大劉（劉鑾雄）手中，言下之意就是呂麗君無法自由使用這筆資金，似乎再避免資金挪移他用。有了劉鑾雄的出手救援，當天呂麗君便還清了位於跑馬地藍塘道獨立屋的抵押貸款，呂麗君辭任該單位公司的董事，改由劉鑾雄的妻子甘比的胞姊擔任，公司地址也進行了變更，如今控制權已轉到劉鑾雄與甘比一方，令人唏噓。