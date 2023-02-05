去年12月中旬及今年1月下旬霸王級寒流襲捲，造成中市枇杷、高接梨穗嚴重受損。(陳世宗攝)

去年12月中旬及今年1月下旬霸王級寒流來襲，造成中市枇杷、高接梨穗嚴重受損。農業局指出，經邀集農業委員會農糧署、台中區農業改良場及區公所連日現勘，確認損害率已達天然災害救助標準。枇杷每公頃10萬元，高接梨穗每公頃6.2萬元；另市府加碼補助復耕資材每公頃1萬元，籲請受災農民自2月5日至14日至農地所轄區公所申請。

農業局說，農作物因低溫所引起的災情多有延遲顯現情形，今年台中市枇杷花穗及幼果受去年12月中旬受霸王級寒流影響，普遍結果粒數偏低；高接梨因低溫影響根部的吸收功能與養分的輸送，致使接穗與砧木的切面癒合組織生長變慢，造成部分花序萎凋、著花不良、果梗黃化及著果率偏低等災損。

農業局表示，農委會此次公告農業天然災害現金救助地區為全台中市，提醒受災損害率達20％以上農民，自2月5日起至2月14日止攜帶國民身分證及存款簿，向受災地區公所提出申請。

農業局強調，申請人為土地所有權人，應附土地登記謄本，如申請人非土地所有權人，應附土地登記謄本；並附上委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，逾期不予受理。