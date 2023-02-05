今年因調整連續假期導致補班日太多引起民怨，全國教育產業總工會今天表示，周六補課，學生連上6天第6天學習效果差，教育部應考量學生學習效果，勿年年為放連假而要學校週六補課，能免則免，見紅放就好。

全教產接獲許多基層教師反應，他們不贊成為了放連假而拚命調整放假並於星期六補課。建議過年從小年夜開始放，固定放7天，勿再補班；而國曆新年、清明節、端午節、中秋節調整放假就好，其他節日就不要再調整放假了。

全教產說，對學生來說，連上6天，一樣的課表，隔天(第6天)又上，恐降低學習動機；且周六補課，學生常常精神不佳，部分學生因無平日固定車班通勤而無法準時到校，也有些學生甚至因為周六的補課，周日又要到補習班補課，造成連上12天課，所以基層教師認為不需要特別調整成連續假期。

全教產認為，連假期間出遊，出遊人潮擁擠、交通壅塞、飯店哄抬價格、時間與成本耗費更多、旅遊品質不佳，與人事總處所回應的「調整連假除可鼓勵民眾從事國內旅遊，也有助於紓解工作壓力」恐有落差。

全教產說， 因補課需連上六天課，師生均感疲累，造成該週週末無法好好休息，進而次週上班時更倦怠，此種調整放假方式應適可而止。所以，該上班就上班、該放假就放假，有放連假需求者，可自行請假，自行創造連假；而非人事總處所回應的「民眾如有個人需求，仍可於補班日自行請假」。

全教產表示，連假對孩子的學習事實上是不利的，且補班補課也讓次週過得更辛苦，工作效率也不佳；尤其，剛開學期間，各項事務繁雜，恐不宜連假又補課。