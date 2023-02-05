前新竹市長林智堅的中華大學碩士學位撤銷訴願案近日遭教育部駁回，而當初檢舉他論文抄襲的國民黨立委王鴻薇，今（5）日公布了竹科管理局也確定對林提告的消息。

王鴻薇今在臉書發文表示，她上任立委後即與竹科管理局聯繫，針對林智堅中華大學論文抄襲案，要求一定得在時限內提告，以免讓林躲過應有的法律追訴。如今，竹科管理局具體回覆她，去（2022）12月30日已向臺灣新竹地方法院遞交民事起訴狀，今年1月3日也已向臺灣新竹地方檢察署提出刑事告訴狀。

王鴻薇指出，這次教育部審議委員報告，指出林智堅確實存在抄襲情事、竹科研究報告完成早於林的論文，以及竹科研究報告非由林撰寫或為主要執筆人。

王鴻薇也痛批，林智堅在被她揭發論文抄襲時，第一時間不是認錯檢討，而是對她提告加重誹謗，「民進黨就如同現在一般對我群起而攻之」，現在中華大學案已塵埃落定，說明她所言句句屬實，沒有誣賴、抹黑，但林智堅卻用法律的手段，企圖遮掩事實，阻止她繼續揭發真相。

最後，王鴻薇鄭重要求，林智堅要向她、中華大學和全國人民道歉，並狠酸，最近瘋狂攻擊台大和中華大學、筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，不知道會不會為了護航林智堅，而指責竹管局是「政治鷹犬」？