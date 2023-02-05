Windows XP是微軟（Microsoft）2001年推出的電腦作業系統，一名男網友近日搭捷運，發現車站內的電子資訊看板當機，電腦重開顯示系統為Windows XP，他將其拍下PO上網，隨即引發討論，網友驚訝地說，「太猛了！竟然是XP」，也有人說電腦系統老舊不是問題，能穩定運作才重要。

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見捷運車站內的電子資訊看板當機，電腦正在重新開機，畫面出現Windows XP。

圖文曝光讓逾2千名網友驚訝，「天啊！竟然是XP」、「居然還用XP太猛了吧！」、「哇，居然還是 XP」、「XP超穩的」、「XP真的超好用，後面越來越爛」、「XP再戰10年」、「萬年XP」、「還是XP好用啊！穩定就好」、「有些ATM也還在用」、「等下要來個爆音的開機聲」。

留言中也有不少內行人說，穩定的系統通常不會再升級，「美軍的戰艦上還有Windows 95」、「系統沒有對外，不要增加太多新軟體，沒有更新也不會影響電腦運作」、「還是有很多舊軟體只能用XP」、「有很多中小企業或者集團內部，都還是用XP在跑自己公司開發的軟體，不奇怪」、「多設備包含醫療儀器來說，穩定運作才最重要！無腦更新反而是自己挖坑給自己跳」。