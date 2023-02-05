今日（2/5）就是元宵節，命理專家楊登嵙在《旺好運》指出，元宵節是三官大帝之天官大帝的誕辰，三官大帝又被稱作「三界公」，在道教中是僅次於玉皇大帝的神明，這天就如同小過年，並且有12項禁忌需要注意，像是剪頭髮可能會剪掉好運氣與財氣，一整年都倒楣又破財，另外說髒話則今年容易禍從口出。

▎打小孩、罵老公

元宵節是天官大帝的誕辰日，應以喜慶為主，夫妻之間絕不能鬧矛盾，也儘量避免孩子哭鬧、打小孩，以免給家庭帶來霉氣。

▎剪頭髮

髮的諧音「發」，因此不宜剪頭髮，以免把好運氣剪掉；再加上「發」也有發財之意，如果在這天剪髮，容易將財富洗之一空，一年都存不到積蓄。

▎看病求醫

應避免看醫生，除非病情突然加重或先前已經住院，否則會引來病痛連連之兆。

▎工具設備損壞

工具或設備損壞，意味當年財富的流失和霉運降臨發生，建議提早檢查，以防範損壞的狀況發生。

▎去陰氣重的地方

身體疲弱或運氣差的人應避免到荒郊野外、墳地、靈骨塔等陰氣和晦氣較重的場所，以免沾染晦氣上身。

▎丟三落四

如果丟失財物，代表沒有能力照顧好錢財，一整年容易錯失好機會，因此要特別防範財物遺失。

▎借錢給別人

最好不要借錢給人，否則好運氣容易被別人借走，就算是家人也一樣。

▎家裡沒米

米缸不可見底，否則有斷炊的凶兆，會影響財運。

▎衣服破破爛爛

應注意不要弄破衣服，破損的造型服裝也應避免，否則會有破財倒霉之兆。

▎殺生、見血

切忌不要殺生、見血，否則今年容易引發破財及血光之災，但若是職業需求則不忌。

▎說髒話

應避免說髒話、爆粗口，否則今年容易禍從口出，或不經意說錯話而帶來口角是非。

▎穿黑白條紋服

避免穿白色和黑色線條相間的衣服，因為這兩種顏色與牢獄、死亡有關聯，元宵節如果穿黑白條紋的服飾，會事事不能如願。