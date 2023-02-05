凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，美國PCE(個人消費支出物價指數)明顯下降，通膨降溫，且2022年第四季美國GDP表現優於預期，紓解市場對景氣衰退的疑慮，帶動台股封關期間，美股S&P500指數在美國聯準會第三季啟動降息的預期心理下，上漲2%。但截至1月底為止美股企業財報公布尚不完整，已公布的財報結果也是好壞參半，庫存去化順利與否與景氣逆風對企業獲利影響有待觀察；若之後聯準會降息腳步不如預期，市場不排除會湧現失望性賣壓，風險性資產也可能重啟一波修正，對市場後市表現埋下變數。

面對一天漲一天跌的多變行情，李怡勳提醒投資人，當市場波動成常態，要想兼顧風險與機會，具備債券部位支撐息收、配置股票部位掌握潛在資本利得、並搭配掩護性買權增加收益的收益成長多重資產基金，可作為資產配置項目。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，在通膨數據未出現意外的趨勢下，從聯準會保守的角度出發來推估，距離12月點陣圖顯示的終端利率還有2碼，升息終點可能落在5月；根據利率市場的預期來看，距離升息結束則只剩下1碼的空間，升息終點將落在3月，推估本次升息循環已近尾聲。而升息接近尾聲，此種環境有利特別股表現；余冠廷分析，根據歷史經驗，過往升息循環結束後，特別股在未來一年內除了表現強勁，走勢上還非常穩健，不論從哪個期間切入，累積報酬都呈現緩步走升的趨勢，反映聯準會對市場的干預結束後，環境有利於持續推升特別股。