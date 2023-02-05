今天（5日）是元宵節，傳統習俗是「小過年」，也稱「上元節」，民俗專家廖大乙表示，上元為天官賜福日，想轉運、補財庫，以及招貴人、求取姻緣者，可把握2大絕佳時段。

根據《聯合新聞網》報導，廖大乙指出，今天是癸卯兔年的首個月圓夜，也是三官之首「天官」生日，靈動力強，想轉運、補財庫者可到經常去的廟宇或是三官廟拜拜，以上午11時至下午3時最佳。除了補財庫，元宵夜「拜圓求緣」，招貴人、求姻緣又更實際，可在晚上7時至11時以雙手合十對著圓月祈願。

此外，廖大乙指出，向天官祈福，有3件事必做，首先是「點燈」，無論是到廟裡點光明燈或是在元宵夜點亮家中的燈，不要有暗房至隔天（正月十六日）天亮，應以光明迎接天官所賜的福氣和好運。其次是「布施關懷」，元宵這天可透過電話或是訊息向身邊親友及長官問候，這也算是一種布施，因為有施才有得，對整年運勢有助益。第三件事是「誠心祈求」。

廖大乙提醒，拜拜時可準備3碗湯圓及蘋果、梨子、柳橙等圓形水果作為供品，至於芭樂、釋迦、番茄等多籽水果不宜；向神明或月娘祈福時儀容要端正，避免穿全套黑、白色衣物。此外，元宵這天別跟人借錢、與他人產生口角，最忌諱的是剪頭髮，因為「髮」與「發」發音相似，在求財招好運的日子將「發」剪掉，相當不妥。