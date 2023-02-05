Ingram's got the mid-range working tonight 👀



35 PTS on the night, @PelicansNBA in the lead late on ESPN 2. pic.twitter.com/Ed12WHLMdw — NBA (@NBA) February 5, 2023

面對距離成為歷史得分王越來越近的「小皇帝」詹姆斯，英格拉姆完全不想示弱！英格拉姆5日攻下全場最高35分，另有5籃板、4助攻，帶領鵜鶘以131比126逆轉擊敗湖人，中止10連敗，詹皇此役貢獻27分、9籃板及6助攻，距離賈霸紀錄還差36分。

儘管首節得分掛零的英格拉姆，次節狂轟16分，可是鵜鶘守不住詹姆斯、安東尼戴維斯兩大湖人主將的火力，搭配韋斯布魯克也在外線開火，打完上半場，湖人72比61領先地主鵜鶘，安東尼戴維斯半場就摘18分，詹皇與韋斯布魯克各有12分。

湖人的領先優勢在下半場轉眼消失，不僅末節被追平，鵜鶘更靠莫菲連進兩顆三分球，反以114比108超前，湖人雖未放棄，始終想要追上差距，可惜英格拉姆最後1分02秒投進中距離，鵜鶘仍領先6分，就算詹姆斯最後18秒兩罰中1，湖人仍大勢已去。

鵜鶘除了英格拉姆火力全開，麥科倫也拿23分、8助攻，莫菲21分，瓦蘭丘納斯與阿瓦拉多各有18分；湖人以安東尼戴維斯34分最高，另有14籃板，韋斯布魯克15分、4助攻與4籃板，卻在末節完全沒打，似乎暗示湖人確實考慮把他交易出去了。