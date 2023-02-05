「情歌王子」品冠當年以團體「無印良品」出道，出道多年唱出不少代表作，溫暖嗓音深植人心，且與老婆結婚11年，育有一雙兒女，一家四口幸福美滿。近日他分享一段影片透露自己的家庭生活，意外曝光超大豪宅，引起熱議。

品冠曬出與兒子Jayden在自家豪宅練習桌球的短片，沒想到父子倆使用一張餐桌在練球，而他也透露這張餐桌的由來，婚前就買了這張餐桌，「吃飯、求婚、小孩寫功課、學畫畫、寫毛筆字、搓湯圓、我當大樓主委的時候跟鄰居在這開會，承載著家人之間滿滿的回憶。」

沒想到餐桌經過這麼多用途之後，現在最常被使用的原因是打桌球，「Jayden跟我的球藝是這樣練起來的，一整個超值！更是捨不得換！」品冠分享跟兒子打桌球的影片，在餐桌上再加一道網子，就可以方便地打起球來。

短片一出，引起網友紛紛驚嘆，「房子也要大間……才能打起來」、「台不難買，最重要的是屋子夠大」、「房子好大好羨慕」，但也有另一部分興奮表示「我們也是耶……！用餐桌打」、「我家以前也是這樣打桌球的，累了可以坐在沙發上打」、「原來超多人這樣用」，連江宏傑都在影片下方留言：「品冠哥 等我過去挑戰」