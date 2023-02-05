傳統淡季來臨，且逢農曆年長假，大立光1月合併營收為32.62億元，月減18.74%，年減13.13%，為2022年5月以來低點。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光1月合併營收比重0%到10%，10M以上產品占50%到60%，8M產品占營收比重0%到10%，其他產品約占30%到40%。

全球經濟動能變差，衝擊智慧型手機需求，林恩平表示，由於手機需求惡化，庫存去化沒有變好，大部分存貨還是蠻嚴重的，在整體需求惡化下，2月會比1月差。

由於幾乎全球所有手機品牌廠都非常悲觀，沒有看到樂觀的廠商，加上感測元件庫存也高，只有旗艦機種升級，但升級變慢，數量也變少，其他機種都是沿用舊規格；林恩平在法說會時坦言，現在感覺比之前更差。

大立光2022年合併營收為476.75億元，年增2%；營業毛利為260.8億元，年減7%，合併毛利率為54.7%，年減5.24個百分點；營業淨利為203.69億元，年減12%，營業淨利率為42.72%；稅前盈餘為278.16億元，年增21%；稅後盈餘為226.19億元，年增21%；每股盈餘為169.47元。

大立光2022年資本支出為78億元，雖然客戶端狀況不佳，大立光第一座新廠將如預期於今年第3季底開始進駐設備，林恩平表示，新廠還是以手機產品為主。