美軍4日擊落大陸氣球。

美國軍機4日才擊落一顆橫越美國上空的中國大陸偵察氣球，美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）4日引述美國官員指出，可能還有第3顆大陸氣球在地球另一方進行偵察任務。另外官員也透露，這些氣球屬於解放軍一項廣泛的監視計畫，上頭裝有「精密通訊設備」，而且在「戰略要地上空徘徊」，氣球底部也裝有螺旋槳，不過官員仍不清楚這些氣球的確切目的。

《華盛頓郵報》4日引述美國官員指出，可能還有第3顆大陸氣球在世界另一個地方進行監視行動，英國《每日郵報》（Daily Mail）引述報導指出，匿名消息人士透露，第3顆氣球可能就在美國附近運作，不過美國官員並未揭露確切位置。

Third Chinese spy balloon is ‘operating near US interests’ https://t.co/iUg2lqUceM — Daily Mail Online (@MailOnline) February 5, 2023

《華郵》也引述2名匿名美國官員指出，這些氣球隸屬於一項廣泛、實施多年的大陸軍事偵察計畫，並且由一間大陸民營企業提供技術給解放軍。這些氣球搭載一些「精密通訊設備」，並且在戰略要地上空停留，其中一名官員說：「但我們不知道它究竟是做什麼的。」

U.S. officials say there is likely a THIRD such balloon conducting surveillance in another part of the world.



The Washington Post reports that the balloon is part of an extensive surveillance program that has been running for years. #ChineseSpyBalloon pic.twitter.com/a3zYTjaqzH — Dylan Hayward (@DylanHayward) February 4, 2023

官員透露，美國官員相信氣球會隨氣流漂移，但同時也有能力受到引導，另外氣球底部裝有螺旋槳，「這是一項廣泛計畫」，他說主要用來飛越敏感要地，並且蒐集資訊。美國官員先前表示，氣球的荷重相當於3輛大型巴士。

另外報導也引述消息人士透露，氣球事件讓北京感到尷尬，大陸官方被這起事件「嚇壞了」，「他們的處境非常棘手，現在他們的手上沒多少牌可打。」

除了美軍4日在南卡羅來納州外海擊落的氣球外，美國上周表示，第2顆氣球在拉丁美洲上空。