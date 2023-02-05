美國軍機4日才擊落一顆橫越美國上空的中國大陸偵察氣球，美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）4日引述美國官員指出，可能還有第3顆大陸氣球在地球另一方進行偵察任務。另外官員也透露，這些氣球屬於解放軍一項廣泛的監視計畫，上頭裝有「精密通訊設備」，而且在「戰略要地上空徘徊」，氣球底部也裝有螺旋槳，不過官員仍不清楚這些氣球的確切目的。
《華盛頓郵報》4日引述美國官員指出，可能還有第3顆大陸氣球在世界另一個地方進行監視行動，英國《每日郵報》（Daily Mail）引述報導指出，匿名消息人士透露，第3顆氣球可能就在美國附近運作，不過美國官員並未揭露確切位置。
《華郵》也引述2名匿名美國官員指出，這些氣球隸屬於一項廣泛、實施多年的大陸軍事偵察計畫，並且由一間大陸民營企業提供技術給解放軍。這些氣球搭載一些「精密通訊設備」，並且在戰略要地上空停留，其中一名官員說：「但我們不知道它究竟是做什麼的。」
官員透露，美國官員相信氣球會隨氣流漂移，但同時也有能力受到引導，另外氣球底部裝有螺旋槳，「這是一項廣泛計畫」，他說主要用來飛越敏感要地，並且蒐集資訊。美國官員先前表示，氣球的荷重相當於3輛大型巴士。
另外報導也引述消息人士透露，氣球事件讓北京感到尷尬，大陸官方被這起事件「嚇壞了」，「他們的處境非常棘手，現在他們的手上沒多少牌可打。」
除了美軍4日在南卡羅來納州外海擊落的氣球外，美國上周表示，第2顆氣球在拉丁美洲上空。
文章來源：Third Chinese spy balloon is ‘operating near US interests’ – but officials won’t say where, after shooting down first balloon off South Carolina coast
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。