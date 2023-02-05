女星白家綺日前因陷入宋逸民創立的教會「藝起發光」與小甜甜（張可昀）的「教會風波」而遭到眾人批評與撻伐，但她在沉寂半個月後便不管輿論的壓力復出工作，受到粉絲的歡迎。而除了她之外，親姐姐葉家妤近日的動態也意外引起網友的熱烈討論。

本名白恬的女星葉家妤，其實就是白家綺的親姊姊，現年41歲的她，與妹妹依樣擁有甜美臉蛋、精緻五官，她也憑著精湛演技在《台灣龍捲風》、《夜市人生》、《風水世家》、《黃金歲月》等本土劇中受到大批婆媽粉的歡迎，即使在2011年與男星陳宇風宣布結婚並育有2女因此息影7年，再度復出人氣絲毫不減，葉家妤也經常透過社群媒體與粉絲們互動，讓她臉書粉絲團吸引超過28萬人追蹤。

近日，葉家妤便PO文表示「過完年從年前在南部拍戲就開始放縱到現在，雖然內心還是百般的不願意，但基於內在的羞恥心，該是要開始運動減脂排汗提升身體代謝回覆狀態啦！姊現在的脂肪可都不會堆積在臉上呦！是不是下半身已經慘不忍睹」接著曬出一張她剛游泳完的照片。只見她穿著一件黑色的細肩帶泳裝，大方秀出火辣的上圍曲線，加上精緻的臉蛋與無瑕的「水煮蛋肌」，令粉絲們不敢相信她已是41歲的媽媽，紛紛表示「家妤媽咪還是超級美」、「這樣穿，真的美。身材，真的很好」、「美成這樣」；就連演藝圈好友陳美鳳、胡嘉愛也跳出來表示「好正」、「超美的」，讓她意外造成話題。