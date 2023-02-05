前日本桌球選手福原愛，過去與前台灣桌球國手江宏傑是人人稱羨的夫妻檔，但自從女方在日本被拍到出軌後，兩人婚姻也走向終點，福原愛在台日名聲更是一落千丈，近年來她將事業轉往大陸發展，但仍積極想在日本復出，日前她發出節目的定裝照，許多網友發現她瘦了一大圈，並直言「瘦了臉小了，沒以前大臉時候好看」。

福原愛在被爆出婚外情後，一度將事業重心移至大陸，但近年來她回到日本工作，即使人氣與名聲不如以往，但仍有節目向她提出邀約，近期日本桌球錦標賽即將開打，而福原愛受日本電視台邀請擔綱解說員，而她則在微博上發出一系列定裝美照，可見她綁起低馬尾，身穿一襲水藍色長洋裝，整體造型顯得相當氣質優雅。

不過，值得注意的是，她的臉型似乎有些消瘦，如今瘦成鵝蛋臉的她，讓許多大陸網友紛紛留言大讚她變漂亮了，但有網友直言「小愛同學瘦了臉小了，沒以前大臉時候好看」、「愛醬瘦了好多啊好心疼，要好好吃飯和休息呀」、「福原愛好像瘦了很多，運動員退役後不是都胖麼」。

事實上，先前日媒《Flash》近日將「身價掉價最嚴重」的女藝人做排名，而榮登榜首的就是福原愛，日媒分析是因為外遇與不倫戀的事件，導致原本的「國民女兒」人設崩壞，讓相當重視家庭的日本人無法接受最後身價慘跌，之後上綜藝節目僅能當「丑角」，令人唏噓。