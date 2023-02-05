一名女子A先前從事民宿工作，因疫情問題收入銳減，便接受相識十多年的英國籍張姓男子的提議，到家中打掃、清潔擔任家政婦，事後張男心儀A女，提議交往遭拒，便大肆對外宣傳A女其實是飯局妹，遭到A女控告妨害名譽。案經上訴，高等法院認為飯局妹是合法的正當工作，無貶抑之意，判張男無罪定讞。

判決書指出，A女原先從事民宿工作，受疫情影響收入，2020年間便接受相識十多年的英國籍張姓男子提議，張男每月支付A女15萬元，聘請A女到家中處理清潔等大小家務。

但張男心儀A女許久，向A女提議交往遭拒，便在同年6月間，於微信群組中傳送「飯局妹離開這個群組了」，並影射A女為Angel，以每4小時收費1萬2千元為代價，從事飯局妹的職業，A女認為名譽遭毀損，事後前往警局報警提告。

一審台北地院判張男無罪，案經上訴，張男的律師稱，飯局為新興行業，非違法或被禁止的職業，沒有被汙名化，張男僅是單純傳述A女的職業，並非涉及私德，也無減損A女的名譽，故行為不構成加重誹謗。

高等法院重新勘驗證據，法官指出，張男稱A女為飯局妹並非胡謅，而所謂飯局小姐，依當前社會通念，是指在高級私人聚會會社交活動中參與或提供服務，屬於眾多合法正當行業之一，職業並不分貴賤，實在難認為張男的言論有何處貶損個人人格，故駁回上訴，判張男無罪定讞。