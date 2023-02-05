日前，美國孟菲斯動物園發表聲明表示，旅美大熊貓「樂樂」於2月1日上午被發現不幸離世。中國駐美國使館發言人4日發布「答記者問」稱，將與美方專家共同開展大貓熊死亡原因調查。

中國駐美國使館發言人表示，中方對大貓熊「樂樂」離世感到痛心和惋惜。駐美使館將協助有關方面做好善後工作。據瞭解，中國動物園協會已同孟菲斯動物園展開對接，將及時組建專家組並盡快前往孟菲斯動物園，與美方專家共同開展大貓熊死亡原因調查。

Rest easy, sweet boy.

Thank you to Holliday Flowers for this beautiful arrangement. If you’d like to leave a note or flowers for Le Le, we’ll be open tomorrow pic.twitter.com/SQwcB3ysb7 — Memphis Zoo (@MemphisZoo) February 3, 2023

目前正值中國偵查氣球遭美方擊落，造成中美關係緊張之際，中國駐美國使館發言人溫情喊話稱，20年前，大貓熊「樂樂」來到美國孟菲斯動物園，多年來給美國人民帶來了許多歡樂，為促進中美大貓熊保護合作和人民友好交流發揮了獨特作用。大貓熊承載著中美兩國人民對彼此的欣賞和友好感情，我們將懷念「樂樂」在美期間給兩國人民留下的美好回憶。

美國田納西州孟菲斯動物園表示，「樂樂」在睡覺時平靜離去。由於醫學檢查仍未完成，尚不確定「樂樂」死亡原因。動物園發表的聲明表示，過去20年來，「樂樂」為數百萬遊客帶來歡樂，是美中合作保護大貓熊夥伴關係的象徵。

終年25歲的「樂樂」出生於1998年，2003年同雌性大貓熊「丫丫」一起抵達孟菲斯動物園開始旅美生涯。園方去年12月宣佈，由於和中方的租借協議即將到期，「樂樂」和「丫丫」計畫在未來數月內返回中國。