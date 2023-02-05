大陸「探空氣球」侵入美國領空事件引發關注，美國總統拜登（Joe Biden）在當地時間4日下令派出F-22戰機擊落該氣球，引發了「為何要用飛彈」的討論。對此，有軍事粉專翻出了一起20多年前的類似事件，直言「有飛彈就用飛彈，不要說太浪費，就改用低成本但沒什麼用的武器」。

粉專「戰鬥情報中心CIC」今在臉書發文指出，1998年8月24日，一顆體積約25層樓高的加拿大氣象氣球失去控制，預計將向東北飄入俄羅斯境內，當時該氣球的高度為2萬7000至3萬7000英尺之間，低於這次大陸氣球的6萬英呎高度。

當時美國海軍派出了一架P-3C巡邏機，打算用雷達搜索，「戰鬥情報中心CIC」表示，但由於該機雷達是用於搜索水面目標，因此很難找到氣球；而同時間，加拿大空軍則派出兩架F-18戰機，在紐芬蘭島（Newfoundland）外海以機砲射擊，共計發射了1000多發砲彈。

然而機砲射擊頂多只能在氣球上開小洞，沒辦法釋出足夠的氦氣讓氣球墜毀，再加上空中的「近乎固定物」，高速飛行中的戰機非常難瞄準，「戰鬥情報中心CIC」指出，因此該氣球最後仍在同年8月31日，自白令海進入俄羅斯領空。