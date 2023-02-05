2022年2月4日，北京2022年冬奧會盛大開幕，經過共同努力，中國給世界呈現了一場精彩的冬奧會。根據《奧林匹克憲章》，國際奧委會要求每屆奧運會、冬奧會主辦城市製作奧運會紀錄影片——奧運會官方電影。據央視新聞報導，北京冬奧會官方電影由張藝謀擔任監製，陸川擔任導演，張和平擔任總顧問，北京冬奧組委和國際奧委會聯合出品。

截至目前，奧運會官方電影已經超過40部，是奧林匹克運動珍貴的歷史檔案和文化財富，生動詮釋了更快、更高、更強、更團結的奧林匹克格言。

導演陸川表示，北京冬奧會官方電影從2020年開始籌備，歷時近3年。團隊深入奧運籌辦、舉辦的各條戰線，採取靈活拍攝的方式，記錄了在新冠疫情背景下，各方緊密合作，直面困難、頂住壓力，成功籌辦和舉辦北京冬奧會；記錄了各國運動員不斷挑戰自我，堅持不懈追逐奧運夢想的故事；記錄了攝影師、志願者、醫務人員等一個個奧運參與者的鮮活面孔。

陸川表示，「我們拍攝了超過700個小時的素材，在全球多個地方進行拍攝，中間遇到了很多困難。我們被許多拍攝對象所感動、所鼓勵，團隊也是以奧林匹克精神不斷鞭策自己。希望我們在官方電影中提煉出的故事、記錄下的一張張面孔，可以讓觀眾感受到北京冬奧會所代表的時代風貌。」

報導稱，北京冬奧會官方電影目前仍在緊鑼密鼓的製作中，計劃在不久的將來與觀眾見面，帶領觀眾重溫去年冬天的金色記憶。