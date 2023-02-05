大考中心將在23日公布今年學測成績，考生接下來要面臨升學選擇。教育部今年核定的大學招生名額中，主要參採學測成績的甄選入學（含繁星及申請）占比高達74.39％，專家表示，甄選入學過程，若自己設定的理想校系未被正取，就應持續準備7月份分科測驗，這樣在分發入學會有更好的收穫。

教育部統計，今年各大學入學管道招生名額，特殊選才1558個、占1.66％，繁星推薦1萬5989個、占17.03％，申請入學5萬3856個、占57.36％，分發入學2萬2492個、占23.95％。其中特殊選才管道不看升學考試成績，繁星推薦及個人申請主要看學測成績，分發入學則同時採計學測及分科測驗成績。

以參採學測成績為主的繁星推薦及申請入學管道，占各大學招生名額7成以上，加上它比較早進行，因此過去大部分學生都主攻這個管道，即使沒有錄取最想要的志願，也願意屈就其他次要的志願，不想再參加7月的升學考試。也因此，去年報名分科測驗的考生僅2萬9086人，非常少。

不過去年也出現一種狀況，報名分科測驗的不到3萬人，加上從甄選入學管道回流到分發入學的名額有1萬4425個，導致分發入學招生總額達到3萬9350個，在供過於求的情況下，不少考生錄取了自己意想不到的好校系。這種狀況將引導更多今年考生去考分科測驗。

今年申請入學，從大考中心23日公布學測成績，到5、6月各大學自行放榜，一直到6月14日統一分發結果公告，整個過程相當長。升學專家胡天爵說，考生應該努力參加申請入學，但在自己心目中的理想校系未正取前，都還是要一直準備分科測驗，不要放棄分發入學。