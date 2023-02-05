陸軍八軍團一對情侶去年在營區發生性行為，而影片近日外流後引發外界討論，4日疑似又有5段新片段流出。事發後女軍官的IG追蹤人數暴漲到2.8萬人，而3日她疑似又重開帳號，並以8字回應。

女軍官的原IG帳號，粉絲人數只有500人，事發後漲至2.8萬人，她也發文說，「愛看都來看，反正你們也知道了，麻煩截圖誰散布的畫面給我，我會很感謝你們，對了，我已經備案了，謝謝各位。」3日下午她將帳號轉為私人，疑似又開了一個備用帳號，女軍官強調，「已備案持續蒐證中。」

在第一次外流事件爆發後，女軍官跟男友發現影片外流後，低調前往高雄市某分局諮詢，詢問報案相關事項，兩人表示，他們暫不提告。軍方也表示，他們已掌握誰外流影片，而對於2人在營區做的違規行為，仍會進行懲處。4日網路又流傳新影片，拍攝地點不在營區在私人民宅，不清楚是否回合意自拍或偷拍。

據了解，女軍官是憲兵連中尉輔導長，還曾上國軍的人才招募廣告，男方為陸軍八軍團訓練官，2人都是20多歲，近期爆發手機影片外流事件，引發爭議。