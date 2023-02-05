勇士籃球部總裁兼球隊總管邁爾斯（Bob Myers）最近在舊金山廣播頻道《95.7 The Game》談到輪休的問題，他明白現在球迷的想法，花大錢買了門票卻像是在賭博，因為他們想看的球星可能因為輪休而不會上場比賽，而且愈來愈頻繁。邁爾斯解釋這並非球員的錯，實在是比賽型態改變，讓教練不得不如此調度。

邁爾斯說：「比賽的步調、耗費的體力都改變了，我不是要拿這個當藉口，我只是說因為比賽步調的緣故，你們會看到更多的疲勞、更多的體力消耗，進攻頻率爆炸。」

現在比賽的得分很高，球星動輒飆破40分、50分，同時耗損了大量體力。有些陣容完整的球隊，戰績壓力比較小，總教練寧願讓主力球星輪休以備戰季後賽，除非聯盟能找出減少球員體力負荷的賽程方案。邁爾斯說：「球迷的想法是這些球員不願意上場，這不是事實。」

聯盟一向反對輪休，這嚴重衝擊他們的收視率，但勇士總教練科爾（Steve Kerr）提出的72場例行賽方案（現在82場）亦難以實行，因為這意味著減少聯盟和球團的收入，連帶影響球員薪資。不過也有球迷反對邁爾斯的看法，他們質疑現在的比賽有大量分數來自三分球，相較早年切入硬碰硬的打法，未必真的有耗損更多體力。