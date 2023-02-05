路透社報導，以色列政府稱有必要改革來遏阻法官越權，但相關計畫招致律師等群體強烈反對，並引發企業領袖疑慮，使得以色列社會早已存在的政治分歧情況進一步惡化。

特拉維夫（Tel Aviv）一名48歲軟體工程師告訴路透社：「我今晚來這裡抗議以色列從民主變成獨裁。這是恥辱，必站不住腳。」

尼坦雅胡駁斥這波抗議潮，稱左翼反對派藉此來拒絕接受去年11月大選結果。尼坦雅胡去年率領聯合黨（Likud）和極右派與極端正統派（Ultra-Orthodox）政黨結盟，在大選後回鍋掌權，成為以色列史上最右翼政府領導人。

尼坦雅胡政府的計畫將加強司法人員任命的政治控制權，並限制最高法院在推翻政府決定或國會立法的權力。抗議群眾認為，如果政府的計畫成功，將會傷害以色列民主。

曾任以色列總理的反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）在港市海法（Haifa）加入示威活動，他說抗議群眾「出面拯救國家，我們來和他們一起抗議」。

法新社報導，自尼坦雅胡新政府去年12月底上任以來，抗議活動已成為每週六晚間的固定活動。

以色列媒體報導，全國有20個城市舉行抗議活動，光在特拉維夫就聚集了數以萬計群眾。

法新社聯繫以色列警方時，對方並未提供官方統計的抗議人數。

法新社報導提到，尼坦雅胡新政府的司法改革計畫，將允許120席國會僅需在表決中取得61名國會議員的同意（簡單多數決），就能推翻最高法院任何裁定的結果。

有抗議人士擔憂，LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群權益也將受到波及。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1120205