第32屆東南亞國家協會外長會議（ASEAN Foreign Ministers’Retreat）於本3日至4日在印尼雅加達召開，東協各國外長會後發表聯合聲明，再度對台海情勢表達東協關切立場。對於東協外長會議繼去年8月後，再度發表聲明關切台海情勢，外交部表示歡迎與肯定。

聲明指出，東協各國對台海情勢近期發展可能影響區域穩定，導致誤判情勢，引發嚴重及公開衝突，且造成難以預測的後果，持續表達關切，並表示東協已準備好扮演建設性角色，透過東協主導機制防止衝突升高，促進各方和平對話，以守護區域和平、穩定及發展。

外交部表示，政府期盼本年東協系列峰會及相關多邊會議在輪值主席國印尼領導下能順利舉行，並呼籲東協各國持續聲援民主台灣及關切台海和平穩定；台灣願在新南向政策既有良好基礎上，持續深化與東協各國的合作關係，共同守護以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域和平、穩定與繁榮。