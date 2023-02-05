鄭明典表示，這幾天剛好遇上平流層暖變，高空西風帶位置明顯偏移，美國上空變成一個弱風帶，要一直到美國東北，快要出海前才會遇到強風。（取自鄭明典臉書）

美國軍機4日擊落一顆橫越美國上空的大陸偵察氣球，外界好奇為何氣球飄這麼慢？中央氣象局長鄭明典表示，美國上空因為平流層變暖形成一個弱風帶，因此速度變慢，待出海遇到強風才會加速飄走。

鄭明典表示，這幾天剛好遇上平流層暖變，高空西風帶位置明顯偏移，美國上空變成一個弱風帶，要一直到美國東北，快要出海前才會遇到強風，出海後風向轉變，風速更強，不處理很快就會飄到歐洲上空。

鄭明典指出，正常情況下中緯度高空的西風很強，氣球可能在2天內就會飄離美國本土。