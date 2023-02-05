過去曾被封為「麻豆女神」的AV女優楚夢舒，在跨行進入成人界後，憑著甜美外表與火辣身材備受矚目，近日更推出「暗黑版光陰的故事」《致八零年代的我們》，人氣不斷飆升。但沒想到她也因此登上被《紐約時報》譽為AV界《告示牌》（Billboard）的美國成人雜誌《AVN雜誌》，讓她備感榮耀。

美國成人雜誌《AVN雜誌》在本月3日刊登一則標題為《新鮮面孔：楚夢舒 台灣新人在拉斯維加斯麻豆傳媒攤位與粉絲見面》為標題，來介紹22歲的楚夢舒，第一次踏上美國的感受，並表示她曾在今年1月與團隊參加在拉斯維加斯舉辦的「2023 AVN秀」為台灣人爭光。

楚夢舒接受採訪時大方坦承自己是個沒辦法一直安靜的人，而從女服務生轉行成為AV女優後也非常開心，因為她能在片中扮演不同的角色，對她來說每次拍攝都非常的新鮮有趣，而且這份工作可以與人互動、聊天，也能到處跑讓她覺得很棒；至於能受邀參加美國的盛會，她同樣感到開心又興奮，不過這次因為沒辦法停留太久，也沒機會與美國男優合作有些可惜，好在下周就要首度與美國男優合作拍片，讓她相當期待。

另外，報導中提到，楚夢舒入行雖只有短短1年，卻已拍攝超過30部作品，但大多都是與亞洲男性激戰，而接下來她將挑戰「2名美國種馬」布朗森（Nathan Bronson）和史提爾（Codey Steele），到時候雙方會激起多少火花，也讓不少人拭目以待。