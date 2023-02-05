農曆年過完後，國民黨台北市議員徐巧芯正式宣布投入立委初選，許多政治人物也開始布局2024。媒體人黃暐瀚透露，1月初請辭的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹若最終留任，會希望一位「能夠走遍全台灣」的戰將，出戰北市第二選區（士林、大同），並直言「八仙過海」很難，但若真的挑戰成功，則會出現另一個問題，就是北市議會將少掉7位議員。

黃暐瀚昨（4）日在網路節目《全民平評理》表示，台北市長蔣萬安勝選加上立委王鴻薇贏下補選之戰後，國民黨的台北市議員全都信心破表，認為被提名就有很大機率贏得立委選戰，但他認為想「八仙過海」是過於樂觀的想法。

黃暐瀚分析，北市第一選區（士林、北投），雖然還有其他人，但藍營議員張斯綱是第一個表態，目前看起來較可能是他出戰；北市第二選區（士林、大同）目前找不到人，但若黃呂錦茹留任黨部主委，「會極希望一位能夠走遍全台灣的一個很強的戰將，去挑戰這個選區」。

黃暐瀚指出，北市第三選區（中山、北松山），不會有別人挑戰，就是王鴻薇繼續選；北市第四選區（內湖、南港），雖然游淑慧已表態，但上次輸給立委高嘉瑜的李彥秀並沒有排斥出戰，且這區還有李明賢、闕枚莎，全部都是現任議員；北市第五選區（中正、萬華），黨部希望議員郭昭巖出戰。

黃暐瀚透露，北市第六選區（大安），除了台北市前議員羅智強想選外，還有議員王欣儀、鍾沛君；北市第七選區（信義、南松山），看起來是立委費鴻泰或議員徐巧芯；最後的北市第八選區（文山、中正），除了現任立委賴士葆外，想挑戰的有議員徐弘庭、李柏毅。

「以為贏定了就是國民黨最大隱憂！」黃暐瀚說，目前列出來的名單，幾乎都是現任議員，若最後國民黨真的八仙過海，就代表含王鴻薇在內，北市議會將少掉7席議員；不過黃也強調，2024時「兩岸牌」很有可能又會奏效，且駐美代表蕭美琴也很有可能會回台，提醒國民黨不能自以為贏定了。