國人喜愛的日本草莓，自去年以來頻頻被驗出農藥殘留超標，食藥署昨接獲日方來函說明，除將要求業者符合我方殘留標準外，也表達向我申請開放兩款農藥可用於草莓。對此專家表示，雖然日方提出申請的兩款農藥為低毒性，仍應經過我國農藥風險評估程序，由食品衛生安全與營養諮議會同意才可放行。

食藥署昨日接獲日方來函申請將克凡派、氟尼胺兩款農藥准用於草莓，以避免日本草莓頻被檢出農藥殘留超標。林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海表示，根據日本法規，這兩款農藥可用於草莓種植，因此自去年以來日本草莓頻被檢出農藥殘留超標。

顏宗海說，我國農產的准用農藥採正面表列，雖然克凡派、氟尼胺這兩款農藥可用於其他農作物，但草莓卻是禁用，因此日方如要提出申請，必須先經由農委會進行風險評估，以國人的每日攝食量計算出ADI，接著再經由食藥署召開食品衛生安全與營養諮議會，由專家同意後才可放行。

食藥署食品組副組長鄭維智表示，日方昨日提出申請後，接下來將啟動農藥最大殘留容許量（Maximum Residue. Limit MRL）的評估，根據國人攝食量評估每日容許量，如果訂出的標準在可接受範圍內兩款農藥就會開放，如不在標準內就不會開放。

鄭維智說，農產品的輸出國家可能會因為氣候、地域等關係需要使用特定的農藥，因此會出現在該國屬於合法，來到我國卻違法的情形，過去有許多國家都曾向食藥署提出進口MRL的申請，日本並非第一個提出申請的國家。

台北榮總臨床毒物科主任楊振昌表示，克凡派、氟尼胺並非國內罕見使用的農藥，審查時應以科學角度看待，經由動物實驗推估到每人每天的最大容許量，由專家會議進行風險評估。

顏宗海強調，為避免食用到農藥，政府、業者、消費者應組成鐵三角，由政府進行把關、稽查，業者則應配合政令使用正確的農藥，消費者也要用正確的方式清洗，才能避免吃到農藥。

楊振昌說，大多數的農藥都是水溶性，建議民眾購買蔬果後可用流動的清水清洗，或浸泡10分鐘，至於坊間推薦的撇步如加鹽巴、小蘇打等，則沒有必要。