大陸央視新聞客戶端5日報導，福建漳浦六鼇海上風電場二期項目4日開工建設，位於大陸福建省漳浦縣東南側海域，距離海岸線32.8公里，場址面積約22.9平方公里，總裝機容量達400兆瓦。陸媒指出，這是大陸首個批量化採用16兆瓦以上大容量海上風電機組的項目。

三峽集團漳浦海峽公司副總經理龔匡敏表示，目前，大陸海上風電場通常採用單機容量為10兆瓦以下的機型。漳浦二期項目將首次批量化使用超大單機容量機組，風機的單機容量越大，發電效率更高，海域占用面積也會減少，開發和運維的成本也會相應降低。

項目計畫於2023年8月底完成首批機組並網發電，全部投產後年上網電量超過16億度。龔匡敏指出，漳浦二期項目建設積極探索海上風電與海洋牧場、海上制氫、海上光伏等多能互補和多業態融合發展模式，促進海洋能源綜合利用發展。

報導指出，大陸近年來海上風電快速發展，裝機規模繼續保持世界第一。隨著海上風電項目布局加快和對海域環境的不斷探索，海上風電產業逐漸向大功率、深遠海挺進，已形成了完整的具有領先水準和全球競爭力的風電產業鏈和供應鏈。目前全球市場上，60％的風電設備都來自大陸。