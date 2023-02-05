台北市議員徐巧芯宣布要爭取2024立委提名，喊世代交替，挑戰國民黨現任立委費鴻泰，並稱費4年前曾說要交棒給她。國民黨台北市議員秦慧珠直言，很可悲的是，國民黨也好、輿論也好，都被這些「喜歡吵鬧的小雞」牽著鼻子走，對國民黨是傷害，主席朱立倫現在不講話是對的，因為他要領導國民黨選戰主軸，而不要呼應那些「喜歡亂叫的小雞」。

秦慧珠4日在政論節目表示，她肯定徐巧芯的戰力，徐巧芯的表現藍營是拍手叫好，否則怎麼會人氣那麼高？徐也在選區第一名當選，民進黨都選不過徐，徐因為網路支持度高、網路聲量大、選票很多，有意願更上層樓參加立委黨內初選，徐要背負落跑罵名參選立委，大家都尊重。

秦慧珠接著說，但對於參加初選的宣示，不可以稱只有自己選能選上、另一個候選人費鴻泰選不上，還稱要讓有戰力的人當選、不要讓沒有戰力的當選，這一點她還是不認同。

她強調，徐巧芯可以說有很大理想抱負，要去選立法委員，但不要講任何黨內同志說，「我選才選得上，他選就選不上，我有戰力他沒有戰力，我年輕他老了，然後他4年前騙我，他說要讓位給我，現在他食言而肥，所以我就跟他挑戰。」講這些話沒有營養、沒意義甚至沒水準。

秦慧珠認為，國民黨台北市議員張斯綱、游淑慧選區沒有國民黨籍的立委，剛好有空缺，他們自己在臉書宣布競選都ok，世代交替也好、參選也好，自己都贊成，全台灣這麼多選區，國民黨才30幾個立委，大概可以容納幾十個新人出來，但不該用鬥爭的方式對待前輩。

秦慧珠也說，國民黨主席朱立倫現在不講話是對的，因為他要領導國民黨選戰主軸，而不要呼應那些「喜歡亂叫的小雞」，朱立倫要定調2024總統、立委提名，不要被那些喜歡吵的「小朋友」出來打亂朱立倫的格調，這些年輕朋友只要罵罵主席、黨中央「明天就有新聞」，但這對國民黨是有傷害的。

秦慧珠舉例，偏藍的資深媒體人黃暐瀚曾提到，台北市至少6個市議員落跑去選立委，若再加上新北市長侯友宜可能挑戰總統，國民黨就成為全台最大的「落跑黨」，假設2024總統、立委大選主軸被定調為國民黨是最大的落跑政黨，「還要選嗎？」

她喊話，國民黨不可以被這樣定調，不可以讓這些亂吵，搶先要取搶位子、落跑的這些人領導國民黨風向、帶國民黨風向，他們在逼朱立倫回應他們，變成他們集體領導黨中央。

秦慧珠強調，朱立倫很多事情看在眼裡、都有規畫，但是事緩則圓，等到打贏3月4日南投補選，他自己有一盤棋，選舉不是「打人」，而是如果國民黨執政會給國家什麼政策，推動哪些民進黨做不到的事情，這才是高格調、有水準的國民黨2024選戰定調，現在個人說要做什麼事，是個人的意見，但很可悲的是，國民黨也好、輿論也好，都被這些「喜歡吵鬧的小雞」牽著鼻子走，對國民黨是傷害。