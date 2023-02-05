創意去年第四季營收80.83億元、季增加33.34%；稅後獲利13.46億元，季增加27.23%，稅後EPS為10.05元。若以製程別來看，28奈米以上佔40%、16奈米佔31%、7奈米佔19%、5奈米佔10%。產品營收比重方面，NRE(委託設計)佔營收29%、Turnkey(量產)佔比66%、其他佔比5%。

創意2022年營收240.4億元，年增加59.12%，全年毛利率年增0.05個百分點至35.67%，稅後獲利37.10億元、年增加達154.11%，稅後EPS達27.69元，大賺逾兩個股本，全年營收、獲利均創下新高。以2022年整體營業額製程別來看，28奈米以上佔46%、16奈米佔33%、7奈米佔17%、5奈米佔4%。

創意預計第一季營收將會有雙位數季減，其中，NRE衰退幅度也有2位數，ASIC(客製化晶片)營收季減17~19%，具體來說，第一季營收不會比去年第三季低。毛利率方面，因為有5奈米NRE遞延到本季，因此，毛利率會稍微優於去年第四季，但營業利益率則會稍微下降。

創意5奈米NRE才剛始貢獻營收，所以佔2023年ASIC營收比重有限，不過，7奈米今年預計會大幅成長，進入量產案子有enterprise(企業端) SSD、FPGA、AI，預計會較2022年佔營收7%明顯成長許多。

創意看好今年營收會有兩位數成長，且每股獲利也更勝去年，法人分析，創意2023年正向成長展望不變，儘管市場傳聞SSD、BMC(遠端控制晶片)與網通交換器客戶已下修量產專案訂單，但有鑑於過去幾年成功分散客戶組合(每位客戶僅佔營收個位數百分比)，有助公司面對2023年景氣逆風下大幅砍單之狀況，展望2023年，看好創意之業務能見度將持續受強勁設計服務需求支撐而明朗，而量產業務營收之主要成長動能將為SSD及網通交換器產品，且持續取得新專案與招募研發人才將延續NRE營收成長，預估創意今年獲利有機會年增上看2成，換言之，營收、獲利將續創新高。

創意也強調，在接大陸的訂單時都非常小心，創意在接單時都會和台積電討論，只要台積電(2330)不接，創意就不接，因為也找不到晶圓代工廠，但不表示放棄大陸市場，只是在16奈米以下會仔細評估。

此外，創意董事會決議每股擬配發14元現金股利，股利發放率為50.56%。