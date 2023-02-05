交通部日前預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，汽車不分大小，行經行人穿越道不禮讓行人，罰鍰一律提高為新台幣3600元，交通部日前表示預計3月底實施。民眾黨立委邱臣遠表示，提高罰則仍是治標不治本，針對職業駕駛人的肇事行為，公司應該負連帶責任。

邱臣遠表示，台灣馬路如虎口，去年底台灣的交通也被美國CNN冠上行人地獄之名，交通亂象也嚴重阻礙我國旅遊發展。根據交通部統計，去年汽車於行人穿越道未停讓行人共舉發3萬591件、路口未禮讓行人也有1萬9765件；另外每年道路交通死亡人數高達3000人，受傷近50萬人，竟比人口多出我國數倍的日本及德國還多。

邱臣遠說，去年CNN報導一出，他就向交通部建議，應儘快制定交通安全基本法，以及推動交通零死亡願景，並改善道路交通規劃，希望能夠儘快洗刷行人地獄的標籤。

如今，交通部預告，將在三月起針對汽車「行經行人穿越道」及「轉彎」不暫停讓行人先行通過之處罰，一律提高為最高3600元，不暫停讓攜帶白手杖或導盲犬的視障者則提高為7200元。

但邱臣遠認為，交通部透過提高罰則方式改善交通亂象仍大有不足，根本治標不治本；道安問題是道路使用者和道路設計者的共同課題與責任，交通部和內政部營建署應儘快進行跨部會溝通，通盤檢討道路交通工程，並將相關規範法制化。

邱臣遠說，針對職業駕駛人的肇事行為，公司應該負連帶責任，給予相當的課責，才能有效改善不禮讓行人的行為。另外台灣也應借鏡成功改善道安問題的國家，「我相信別的國家做得到，台灣也一定做得到。」