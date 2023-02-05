花蓮縣政府照顧部落原住民學童，規畫課後扶植班，於放學空檔之際，傳授孩童更多元的知識，盼藉此提升學生族群認同感及整體競爭力。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府照顧部落原住民學童，規畫課後扶植班，於放學空檔之際，傳授孩童更多元的知識，盼藉此提升學生族群認同感及整體競爭力。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣原住民人口佔全縣總人口數28.8％，縣府照顧部落原住民學童，規畫課後扶植班，於放學空檔之際，傳授孩童更多元的知識，辦理多年廣獲好評，今年從10餘班擴增至20班，受益人數超過300人，且開設班別擴展至秀林及卓溪等偏遠鄉鎮，盼藉此提升原住民學生族群認同感及整體競爭力。

內政部統計，花蓮縣原住民人口數約9.3萬，是全台之冠，縣府協助原住民孩童學習、教育並減輕家長照顧負擔，辦理課後扶植班，委由民間團體於學童課後時間，以無壓力學習模式，規畫原住民族歷史、文化、語言、音樂、藝術和學業補救等豐富多元的課程，激發學童潛能、培養興趣及增進視野，並透過課後陪伴與互動，充填心靈雞湯，減少或阻斷孩子們接觸誘惑和不良環境。

承辦單位辦理課後扶植班期間，原民處除進行技術支援與年度評鑑，也會透過實地訪視確保執行品質，辦理多年來廣獲好評，班級數陸續從個位數增加到10餘班，受惠學生從100多人倍增到逾200人，去年度還在原民會「原住民學生課後扶植計畫」評鑑中，榮獲1優等及6甲等的佳績。

原民處代理處長督固·撒耘表示，原民處每年積極輔導申請辦理課後扶植班的單位踴躍提案，去年執行16個單位中，今年有11個單位申請繼續執行，並加入7個新單位，18個單位均獲得原民會的核定，讓縣內今年開設班數達到20班，佔全國19％，受益學生數大幅增加至303人，開設班別也擴展到秀林及卓溪等偏遠地區。

督固·撒耘說，「多元教育，完善照護」一直是縣府長期努力的目標，原民處除積極爭取經費，使課扶班開班數穩定成長，也會與執行單位建立良好的溝通橋樑，給予適時協助，未來亦會朝向與部落大學合作，提供執行單位所需的專業技能及學童教學方式，讓執行實力更加深厚及具在地特色。