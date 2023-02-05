52歲「玉女掌門人」蘇慧倫以清新的氣質聞名，出道33年唱紅不少歌曲，而她從沒變過的美貌也讓她有「涷齡女神」的稱號。近日她趁著年假和家人一起前往日本旅遊，曬出多張美照，其中1張她素顏吃冰的模樣，立即引來網友驚呼「太不科學了」。

蘇慧倫近日前往日本旅遊，表示過往出門旅遊都會做功課，找一些有名餐廳與特別的食物，當作旅途中的一個目標，現在越來越順其自然，「尤其身邊帶著小孩的時候，看見長長的人龍隊伍就決定放棄，所以後來都是隨遇而吃」，而她也曬出多張食物照，有拉麵、草莓大福、炸蝦、咖哩飯、冷麵等，讓人看了口水直流。

其中，她也發出自己正在享用美味的冰淇淋自拍照，頭戴毛帽的她，臉上相當乾淨，絲毫沒有一絲脂粉，肌膚緊緻透亮，看來歲月並沒有在她臉上留下痕跡。照片一出，讓網友看了都驚呼，「都沒變老呢」、「怎麼有美少女」、「美少女無誤」、「真漂亮」、「好像大學生」、「太不科學了」、「竟然有人的照片比年輕時還美還迷人」。

其實，蘇慧倫的美貌已不是第1次受到網友讚賞，雖然她已經較少出現銀光幕前，但還是因為凍齡美貌而受到大陸網友的讚美，「不老基因真的太強大，說20多歲都不會有人懷疑！」、「皮膚好成這樣太牛了！」